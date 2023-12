Südtirol und Venetien stehen vor ähnlichen Herausforderungen

Bozen/Venedig – Überregionaler Bahnverkehr, Naturereignisse, Olympia in zwei Jahren: Südtirol und Venetien stehen vor ähnlichen und gemeinsamen Herausforderungen. Darüber sprach LR Alfreider mit Elisa De Berti.

Die Beruhigung der Dolomitenpässe, die Resilienz der Mobilitätsinfrastrukturen infolge verstärkter hydrogeologischer Ereignisse, überregionale Eisenbahnverbindungen, aber auch das Mangement von zahlreichen Tagesgästen standen im Mittelpunkt eines Treffens zwischen Landesrat Daniel Alfreider und Elisa De Berti, Vizepräsidentin der Region Venetien, in Venedig.

Über das Management von Tagesgästen an Hotspot beraten

“Wir haben von Anfang an betont, dass wir bei der Beruhigung der Dolomitenpässe einen gemeinsamen und von allen drei Provinzen geteilten Weg gehen wollen”, sagt Landesrat Daniel Alfreider. Deshalb habe man über die weiteren Schritte beraten. Im Zuge dieses Treffens wurde über das Hotspot-Management anhand der Bespiele Prags und Venedig beraten. “Beide Orte haben ganz unterschiedliche geografische Voraussetzungen, aber eine gemeinsame Herausforderung, nämlich übermäßige Mengen an Tagesgästen gut zu steuern und zu lenken” so der Landesrat. Die verschiedenen Maßnahmen, die in der Vergangenheit ergriffen wurden, könnten nun für die Implementierung auch in anderen Gebieten nützlich sein.

Eine weitere Herausforderung in allen Berggebieten ist auch die Resilienz der Infrastrukturen aufgrund der immer häufigeren hydrogeologischen Ereignisse oder dem Borkenkäfer. Instabile Hänge gefährden sowohl die Eisenbahn- als auch die Straßeninfrastruktur. Alfreider und De Berti haben sich darüber ausgetauscht und über die jeweiligen Strategien und Ressourcen beraten, die für die Lösung des Problems notwendig sind.

Abschließend wurde auch noch über die anstehenden Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026 und den aktuellen Stand der Arbeiten auf den beiden Gebieten im Bereich der überregionalen und regionalen öffentlichen Mobilität gesprochen. “Eine gut abgestimmte überregionale Koordinierung im Bereich der öffentlichen Mobilität ist für einen reibungslosen Ablauf einer solchen Veranstaltung sehr wichtig. Der Austausch zwischen dem Land Südtirol und der Region Veneto funktioniert hier sehr gut”, unterstreicht Landesrat Daniel Alfreider.