Südtiroler Ex-Politiker wird Zehnter bei der Wüstenrally Dakar Classic

Von: mk

Bozen/Dakar – Der ehemalige Landtagsabgeordnete Josef Unterholzner hat mit einem eigenen Team an der Wüstenrally Dakar Classic teilgenommen und sich überraschend gut geschlagen. Mit seinem Co-Piloten Franco Gaioni erreichte der 64-Jährige den zehnten Platz.

Die Dakar Classic ist die Version des härtesten Rallye-Raid der Welt, die für historische Fahrzeuge reserviert ist und am 3. Januar in Bisha begonnen hat und am heutigen in Shubaytah in Saudi-Arabien endete.

Unterholzner, von Beruf Mechaniker, erzielte sogar zweimal den sechsten Tagesrang und zeigte damit sein fahrerisches Können. Auch drei weitere italienische Teams konnten sich unter den Top Ten platzieren.

Der Südtiroler Ernst Amort (60 Jahre), ebenfalls am Start, erreichte mit seinem Peugeot 504 Coupé den 67. Platz. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber seiner ersten Teilnahme.