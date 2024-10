Südtiroler Grüne fordern Feuerwerk-Verbot 

Nach Ereignis in Brixen

Von: luk

Brixen – Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr wurde in Brixen ein Feuerwerk gezündet, was nun die Grünen Südtirols auf den Plan ruft. Die Partei fordert konkrete Maßnahmen, um die Verwendung von Feuerwerken einzuschränken oder gar zu verbieten. Sie betonen die negativen Auswirkungen von Feuerwerken auf die Umwelt und die Tierwelt, die durch wissenschaftliche Untersuchungen eindeutig belegt seien.

Feuerwerke stellen laut den Grünen eine erhebliche Belastung für Haus- und Wildtiere dar. Viele Tiere, so die Partei, reagieren mit Panik auf die plötzlichen lauten Knallgeräusche, was in einigen Fällen zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen könne. Auch Haustiere wie Hunde und Katzen leiden unter dem Lärm und den Lichtblitzen.

Angesichts dieser Umstände fordern die Grünen strengere Vorschriften zur Regulierung von Feuerwerken, um sowohl die Gesundheit und Sicherheit der Bürger als auch die der Tiere zu schützen. Ein Verbot sei ein wichtiger Schritt in Richtung eines nachhaltigeren und verantwortungsbewussteren Umgangs mit der Natur.