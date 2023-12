Südtiroler Kulturschaffende: Gegen Rechtsruck in der Landesregierung

Bozen – Dutzende Kulturschaffende aus aus Südtirol appellieren an die SVP, ihre geplante Koalition mit Fratelli d’Italia und Lega zu überdenken.

In einem offenen Brief betonen sie, dass diese Parteien Werte vertreten, die nicht mit dem Ziel einer zukunftsweisenden Gesellschaft in Einklang stehen.

Es wird argumentiert, dass die Entscheidung für Südtirol nicht nur zwischen einer Mitte-Links-Regierung und einer weiteren Mitte-Rechts-Regierung besteht, sondern vielmehr zwischen einer politischen Ausrichtung im Interesse des Gemeinwohls und einer rückwärtsgewandten Politik, die die globalen und regionalen Herausforderungen weiter verschärfen würde.