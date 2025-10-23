Aktuelle Seite: Home > Politik > Südtiroler Mobilitätspreis 2025 für elektrische und geteilte Mobilität am Deutschnonsberg und im Ultental
Erster Platz für Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt

Südtiroler Mobilitätspreis 2025 für elektrische und geteilte Mobilität am Deutschnonsberg und im Ultental

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 17:17 Uhr
250924 PK Mobilitätspreis (STA - Ivan Brentegani)-50
STA/Ivan Brentegani
Schriftgröße

Von: mk

Deutschnonsberg/Ulten – Mit dem E-Fahrzeug bedenkenlos unterwegs am Deutschnonsberg und nachhaltig mobil in einer Fahrgemeinschaft im Ultental – dies machen die neuen Angebote möglich, die im Rahmen des Leader-Projektes „Errichtung von Ladestationen für E-Bikes und E-Autos sowie Mitfahrbänken im Ultental und am Deutschnonsberg“ eingerichtet wurden. Kürzlich wurde der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt für diese Initiative der ersten Platz des Landesmobilitätspreises in der Kategorie „Gemeinden und Bezirksgemeinschaften“ verliehen.

Insgesamt wurden neun Ladestationen für E-Fahrräder, fünf Ladestationen für E-Autos und 17 Mitfahrbänke errichtet. In der Begründung der Jury heißt es: „Mit dem Projekt setzt die Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt gezielte Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität in strukturschwachen Gebieten um.“ Die Errichtung der Ladestrukturen stärkt die Elektromobilität und unterstützt die Verkehrsverbesserung im Gebiet. Die Mitfahrbänke sind gut sichtbar und laden zur Bildung von Fahrgemeinschaften ein. Zusätzlich wurde auf ein einheitliches Erscheinungsbild, ansprechende Logos und ausreichend Information Wert gelegt. Die Bezirksgemeinschaft hat das Projekt gemeinsam mit Leader-Koordinator Hubert Ungerer und in enger Absprache mit den fünf Gemeinden St. Pankraz, Ulten, Laurein, Proveis und Unsere liebe Frau i.W.-St. Felix umgesetzt. Alle Informationen zum Projekt finden sich auf der Homepage der Bezirksgemeinschaft www.bzgbga.it

Ulrich Gamper, Präsident der Bezirksgemeinschaft, freut sich über den Preis und fordert zu mehr Gemeinschaftssinn auf: „Die Mitfahrbänke fördern die sozialen Kontakte in den Gemeinden: Jemanden eine Mitfahrgelegenheit anbieten, der auf einer Bank wartet, sich gemeinsam auf dem Weg machen und eine nette Unterhaltung führen. Das war früher selbstverständlich. Helfen wir uns gegenseitig und bringen wir einige Autos von der Straße. Das ist gelebte Nachhaltigkeit.“ Leader-Koordinator Hubert Ungerer richtet sein Wort an die Bevölkerung der fünf Gemeinden: „Die Strukturen sind für alle frei zugänglich und können einfach genutzt werden. Die Beschilderung weist auf die Angebote hin und informiert über die richtige Nutzung.“

Finanziert wurde das Projekt mit LEADER-Mitteln sowie durch die Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, die beteiligten fünf Gemeinden und durch das Amt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Kommentare
95
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Kommentare
33
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
31
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Kommentare
28
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Die rechtsextreme Gruppe hinter dem Busangriff in Italien
Kommentare
24
Die rechtsextreme Gruppe hinter dem Busangriff in Italien
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 