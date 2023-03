SVP-Arbeitnehmer: Magdalena Amhof bleibt Vorsitzende

Bozen – Am gestrigen Montag hat der Landesausschuss der SVP-ArbeitnehmerInnen seinen Vorsitz und dessen Stellvertretung für die kommenden Jahre gewählt – einstimmig wurde dabei die Fraktionsvorsitzende im Landtag Magdalena Amhof in ihrem Amt bestätigt. Für die Stellvertretung wurden Judith Peintner Kofler, Norbert Kaserer und Andreas Pramstraller bestimmt. Für den Landesausschuss in den Parteiausschuss delegiert wurden Norbert Kaserer und Stefan Stauder.

In der Sitzung vom Montag, den 27. März wählte der SVP-Landessozialausschuss seinen Vorsitz und dessen Stellvertretung. Dabei wurde die Landtagsabgeordnete Magdalena Amhof – welche dieses Amt bereits in den letzten zweieinhalb Jahren ausgeübt hat – wiedergewählt. „Faire Löhne, Förderung des Mittelstandes und die Frage der sozialen Gerechtigkeit sind seit jeher Schwerpunktthemen der SVP-ArbeitnehmerInnen und sie sind aktueller denn je“, so Amhof: „Als moderne politische Kraft wollen und müssen wir uns – unter Beachtung der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen – diesen Themen weiterhin annehmen“. In den Bereichen Familie, Wohnen und Nachhaltigkeit will Amhof eine moderne und aktuelle Haltung der SVP-ArbeitnehmerInnen vermitteln. Amhof dazu: „Die Familie müssen wir in all ihren Facetten berücksichtigen, in Sachen Wohnen müssen wir neue Modelle möglich machen und das Thema Nachhaltigkeit muss sich wie ein roter Faden durch die Gesellschaft und so auch durch unsere Entscheidungen und Maßnahmen ziehen“. In den kommenden Jahren werden Amhof die Boznerin Judith Peintner Kofler, der Naturnser Norbert Kaserer und der Gsieser Andreas Pramstraller als Stellvertreter/in zur Seite stehen – auch sie wurden vom Landessozialausschuss einstimmig gewählt und zeigten sich hochmotiviert und einsatzbereit.

Einen großen Dank spricht der SVP-Landessozialausschuss der Landesrätin Waltraud Deeg aus, welche in den vergangenen zweieinhalb Jahren das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden bekleidet hat und für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung stand.

Neben den Neuwahlen des Vorsitzes und dessen Stellvertretung stand auch die Delegierung aus den Kreisen der SVP-ArbeitnehmerInnen in den Parteiausschuss auf der Tagesordnung. Einstimmig wurden dabei Norbert Kaserer und Stefan Stauder bestimmt, welche diese Aufgabe in den letzten Jahren hervorragend ausgeführt haben.