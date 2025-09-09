Aktuelle Seite: Home > Politik > SVP verkauft ihren historischen Sitz
Schulden werden beglichen

SVP verkauft ihren historischen Sitz

Dienstag, 09. September 2025 | 10:27 Uhr
SVP sym
stnews/luk
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Südtiroler Volkspartei hat ihren historischen Sitz in der Brennerstraße in Bozen verkauft. Mit dem Erlös will das Edelweiß Schulden in Millionenhöhe begleichen, die bereits seit Jahren die Parteikasse belasten, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Neuer Besitzer der Immobilie ist der Unternehmer Hans Krapf, der die Firma Duka gegründet hat, die auf Duschkabinen spezialisiert ist.

Um einen neuen Sitz muss sich die SVP vorerst nicht umschauen. Sie darf die Räumlichkeiten für mindestens weitere sechs Jahre mieten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Kommentare
94
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Kommentare
55
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Kommentare
23
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Nord-Stream-Sabotage: Südtiroler Anwalt verteidigt Ukrainer
Kommentare
22
Nord-Stream-Sabotage: Südtiroler Anwalt verteidigt Ukrainer
Schülertransport: Sicherheits-Personal auf einigen Linien mit an Bord
Kommentare
21
Schülertransport: Sicherheits-Personal auf einigen Linien mit an Bord
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 