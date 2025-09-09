SVP verkauft ihren historischen Sitz

Von: mk

Bozen – Die Südtiroler Volkspartei hat ihren historischen Sitz in der Brennerstraße in Bozen verkauft. Mit dem Erlös will das Edelweiß Schulden in Millionenhöhe begleichen, die bereits seit Jahren die Parteikasse belasten, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Neuer Besitzer der Immobilie ist der Unternehmer Hans Krapf, der die Firma Duka gegründet hat, die auf Duschkabinen spezialisiert ist.

Um einen neuen Sitz muss sich die SVP vorerst nicht umschauen. Sie darf die Räumlichkeiten für mindestens weitere sechs Jahre mieten.