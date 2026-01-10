Aktuelle Seite: Home > Politik > Syrische Truppen rücken laut Bericht in Aleppo vor
Gefechte schon in den vergangenen Tagen

Syrische Truppen rücken laut Bericht in Aleppo vor

Samstag, 10. Januar 2026 | 08:41 Uhr
Gefechte schon in den vergangenen Tagen
APA/APA/AFP/OMAR HAJ KADOUR
Von: APA/dpa

Bei den erneut ausgebrochenen Gefechten in der syrischen Millionenstadt Aleppo geraten kurdische Kämpfer Berichten zufolge zunehmend unter Druck der syrischen Regierungstruppen. Der arabische Sender Al-Jazeera meldete am Samstag unter Berufung auf eine syrische Militärquelle, dass die Truppen von Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa im kurdisch geprägten Stadtteil Sheikh Maqsoud inzwischen 55 Prozent des Gebiets kontrollierten.

Nach Informationen des Senders stieg die Zahl der vor den Kämpfen in Sheikh Maqsoud und in einem weiteren Stadtteil geflohenen Menschen auf 162.000. Die seit Tagen andauernden Kämpfe in Aleppo gelten als die schwersten seit dem Sturz des Langzeitmachthabers Bashar al-Assad vor gut einem Jahr. In der Nacht auf Freitag war es für einige Stunden zu einer Waffenruhe gekommen. Diese sollte nach Angaben der Regierung zu einem freiwilligen Abzug kurdischer Kämpfer aus der Millionenstadt dienen.

Armee rief Kurden zur Aufgabe auf

Von kurdischer Seite wurde jedoch betont, man habe nicht vor, abzuziehen. Die Armeeführung forderte laut der staatlichen Nachrichtenagentur SANA die kurdischen Kämpfer auf, sich zu ergeben, wenn sie am Leben bleiben wollten.

Große Teile im Nordosten Syriens werden noch immer von der kurdisch dominierten Miliz SDF (Syrian Defence Forces) kontrolliert. Diese hatten eine führende Rolle beim Kampf gegen die Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) gespielt und waren dabei ein enger Verbündeter der USA. In Aleppo beschränkt sich der Einfluss kurdischer Milizen auf die Stadtviertel, die von der Minderheit geprägt sind. Die syrische Regierung will das aber nicht mehr länger dulden.

