Tagesstätte VITA in Meran: Renovierungsarbeiten erforderlich

Meran – Die Renovierung der Seniorentagesstätte VITA in der Huberstraße wird insgesamt 670.000 Euro kosten. Zur Deckung der Ausgaben werden auch Beiträge beim Landesamt für Senioren und Sozialsprengel sowie beim Landesdenkmalamt beantragt.

“Gestern genehmigte die Stadtregierung die im Oktober von der Architektin Marlen Inderst überarbeitete technisch-wirtschaftliche Machbarkeitsstudie betreffend die Renovierung der VITA-Seniorentagesstätte in der Huberstraße 8. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 670.000 Euro. Die gesamten Arbeiten sollen bis Ende 2023 abgeschlossen werden”, erklärte Bauten- und Sozialstadtrat Stefan Frötscher.

„Das Projekt sieht drei verschiedene bauliche Eingriffe in zeitlich versetzten Bauabschnitten vor. Die erste Phase betrifft die Erneuerung der Sanitäranlage, den Austausch von Bodenbelägen und Innentüren, sowie die Einrichtung der Umkleidegarderobe für die 22 Mitarbeiter der Tagesstätte. Den Zuschlag der Arbeiten für die erste Projektphase erhielt das Konsortium A-NET aus Eppan, die Bauarbeiten werden am 9. Jänner 2023 beginnen und am 31. März 2023 beendet sein. Die diesbezüglichen Baukosten belaufen sich auf 178.776 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer“, so Architektin Marlen Inderst, die für das Projekt verantwortlich zeichnet.

Die Projektphase 2 sieht Anpassungsarbeiten der Brandmeldeanlage, die Aufstockung von Klimageräten und die Erneuerung des Fußbodenbelages und der Gipsdecken der internen Erschließungsflächen vor. Die Ausschreibung für die zweite Projektphase ist in Bearbeitung und die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte des kommenden Jahres umgesetzt. In Projektphase 3 wird der Turnsaal mit einer neuen Akustikdecke samt Beleuchtung ausgestattet und die historische Dekorationsmalerei fachmännisch restauriert.