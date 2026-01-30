Aktuelle Seite: Home > Politik > Tagung als Ausgangspunkt für wirksamere und gerechtere Prävention
Amhof: "Unterschiede berücksichtigen, um alle gleichermaßen zu schützen"

Tagung als Ausgangspunkt für wirksamere und gerechtere Prävention

Freitag, 30. Januar 2026 | 11:12 Uhr
Amhof
LPA/Ressort für Europa, Arbeit und Personal
Schriftgröße

Von: mk

Bozen/Trient – Arbeitsschutz ist nicht gleich Arbeitsschutz, zumindest wenn die Maßnahmen auf die Geschlechter bezogen betrachtet werden: Diesem wichtigen, aber zu wenig beachteten Thema hat sich am 29. Jänner eine Tagung in Trient gewidmet, die vom Land Südtirol, von der Provinz Trient und von der TSM (Trentino School of Management) organisiert wurde.

“Das Thema liegt mir besonders am Herzen, nicht nur in meiner Funktion als Landesrätin, sondern auch als Frau.  Denn wenn wir über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sprechen, sprechen wir über das konkrete Leben der Menschen. Über Körper, Erfahrungen, Belastungen, Verletzlichkeiten und auch über Unterschiede, die lange Zeit wenig sichtbar waren”, führte Magdalena Amhof, die Landesrätin für Arbeit, in das Thema ein. Prävention sei sehr lange als etwas Neutrales betrachtet worden. Heute sei klar: “Das ist sie nicht und Unterschiede nicht zu berücksichtigen bedeutet letztlich, nicht alle gleichermaßen zu schützen.”

Der Trentiner Landesrat für Arbeit, Achille Spinelli, hob die Notwendigkeit hervor, sich gemeinsam dafür einzusetzen, ein Unfallpräventionssystem aufzubauen, das noch moderner und gerechter sei. “Über Sicherheit aus Gender-Perspektive zu sprechen, bedeutet anzuerkennen, dass Männer und Frauen Arbeit nicht auf gleiche Weise erleben”, betonte Spinelli. Die Unterschiede in der Risikobewertung und bei den Schutzmaßnahmen wahrzunehmen, bedeute, Verantwortung zu übernehmen.

Im Rahmen des Seminars wurden rechtliche Aspekte, die Perspektive der Aufsichtsorgane auf das Thema Arbeitssicherheit sowie die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Risikobewertung und bei den Präventionsmaßnahmen betrachtet.

Die Direktorin des Arbeitsinspektorats des Landes Südtirol, Petra Piffer, bringt es auf den Punkt: “Auch bei den Präventionsmaßnahmen gibt es, wie im medizinischen Bereich, ein Referenzmodell. Dieses ist typischerweise männlich und deckt die weibliche Seite nur unvollständig. Somit kann auch die derzeit angewandte Prävention nicht vollständig sein.” Das Gesetz sehe eine Spezifizierung bereits länger vor, diese müsse nun auch zur Anwendung kommen und biologische sowie Gender-Aspekte berücksichtigen.

“Ich bin überzeugt, dass dieser Ansatz eine wichtige Debatte für die Zukunft über neue Instrumente, neue Organisationsmodelle, neue Ausbildungswege und auch über die Weiterentwicklung unserer öffentlichen Politiken eröffnen kann”, zeigte sich Amhof nach der Tagung überzeugt. Die Sichtweise auf Risiken, Prävention, Arbeitsmedizin und Aufsicht sei grundlegend zu erweitern. Die Tagung dürfe kein einzelnes Ereignis bleiben, sondern Ausgangspunkt für eine Prävention sein, in der die Geschlechterperspektive dauerhaft verankert werde und die somit wirksamer und gerechter sei.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kommentare
118
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Kommentare
38
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
36
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Erschütternd: “Eine unmenschliche Tat. Ich hoffe auf eine angemessene Strafe!”
Kommentare
35
Erschütternd: “Eine unmenschliche Tat. Ich hoffe auf eine angemessene Strafe!”
12.000 neue Betten sind auch für die Freiheitlichen zu viel
Kommentare
24
12.000 neue Betten sind auch für die Freiheitlichen zu viel
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 