Damenbindenspender in Meraner Mittelschulen

Meran – Die Meraner Gemeindeverwaltung hat in den Mittelschulen der Stadt Damenbindenspender aufstellen lassen, damit Mädchen im Bedarfsfall Zugang zu diesen Hygieneartikeln haben.

“Es war die Direktorin der Mittelschule Obermais, Eva Tessadri, die den Anstoß zu dieser Initiative gab”, erklärte Stadträtin Emanuela Albieri. “Im Grunde handelt es sich um kleine Holzbehälter, die von den Jungen und Mädchen im Rahmen des Projektes Work Up des Jugenddienstes hergestellt wurden. Die Spender wurden in Absprache mit den Schuldirektionen in den Toiletten der Mittelschulen der Stadt von den Mitarbeitern des Gemeindebauhofes aufgestellt. Diese werden dann regelmäßig auf Kosten des jeweiligen Instituts nachgefüllt.”

“Es handelt sich um ein Projekt”, so Albieri abschließend, “das den Mädchen die Verfügbarkeit von Damenbinden für eventuelle Notsituationen garantieren soll. Es ist vor allem eine Frage der Sensibilität, um zu verhindern, dass Mädchen in Verlegenheit kommen, falls sie solche Situationen vor anderen bewältigen müssen. Dank der Spender können sie sich dieses Grundbedürfnis selbstständig erschließen.”