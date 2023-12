Team K für einen nächtlichen Rufbus in Bozen

Bozen – Auf Grundlage der ersten Erkenntnisse des Trienter Projektes schlagen die Gemeinderäte des Team K Bozen die Einführung eines nächtlichen Rufbusses auch in Bozen vor. Gemeinderat Matthias Cologna: “Trient hat gezeigt, dass ein nächtlicher Rufbus von Mittwoch- bis Samstagnacht viele Vorteile bringt: Die flexible Streckenführung erlaubt eine Anpassung an die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer, die angebotene Dienstzeit garantiert Sicherheit bis spät in die Nacht und der Betrieb ist kosteneffizienter. Es sind alle Voraussetzungen gegeben, um ein ähnliches Angebot auch in Bozen zu implementieren, weshalb wir mit einem Beschlussantrag eine entsprechende Machbarkeitsstudie fordern.”

Ein nächtlicher Rufbus? Das geht. Die Nachbarstadt Trient bietet von Mittwoch bis Samstag von 23.00 Uhr bis 3.00 Uhr morgens einen Nachtbusdienst namens OnOff an, der in das öffentliche Nahverkehrssystem integriert ist und über eine Handy-App buchbar ist. Im ersten Monat wurden erfolgreich 818 Fahrten mit 1.267 Fahrgästen durchgeführt.

“Der nächtliche Rufbus der Stadt Trient erfreut sich nicht nur bei den Studierenden, sondern auch bei anderen Nutzergruppen jeglichen Alters großer Beliebtheit, da man so zu jeder Nachtzeit sicher nach Hause kommt”, kommentiert Gemeinderat Matthias Cologna.

Wie steht es aber um die Situation in Bozen? Derzeit bedient die Linie N35 nur bestimmte Stadtteile bis kurz nach Mitternacht. Die Linie N1, die ursprünglich aus einer Teilung der Linie 153 hervorging, erscheint nun nicht mehr im Fahrplan.

“Mit einem Beschlussantrag wollen wir daher die Stadtregierung verpflichten, eine Machbarkeitsstudie für die Einführung eines Rufbusses zu erstellen, der an bestimmten Wochentagen nachts in Bozen verkehrt. Damit wäre es möglich, das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel am späten Abend und nachts auf alle Stadtteile auszuweiten und die Linienführung entsprechend der tatsächlichen Nachfrage der Nutzerinnen und Nutzer zu optimieren”, so die beiden Team K-Gemeinderäte Matthias Cologna und Thomas Brancaglion abschließend.