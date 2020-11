Team K: PCR-Test für Massentest-Positive

Bozen – Mehr als 350.000 Bürger wurden mittels Antigen-Schnelltest getestet; mehr als 3.000 waren positiv, etwa ein Prozent der Gesamtzahl. “Der nächste Schritt wird darin bestehen müssen, die Positiven auf eine Massen-PCR-Bestätigung zu testen: Wir wissen, dass der Antigen-Schnelltest eine geringere Zuverlässigkeit hat, diese liegt bei 93 Prozent. Deshalb finden sich in den Gruppe der positiv getesteten Personen eine große Anzahl an falsch positiv Getesteten. Ein Bestätigungstest ist daher angebracht, auch weil die Anzahl der positiv gefundenen Personen ausreichend reduziert ist, um das Labortestsystem nicht zu überlasten”, so das Team K.

“Schließlich warten wir auf den von der Landesregierung angekündigten Krisenmanagementplan nach der akutesten Phase und beginnen, über die Schritte nachzudenken, die zur Planung der Wiedereröffnung führen werden. Die Bürgerinnen und Bürger haben ihren Beitrag geleistet. Jetzt liegt es an der Landesregierung, die Situation nicht wieder aus dem Ruder laufen zu lassen, mit einer gezielten Test-Strategie, Nachverfolgung der engen Kontakte und Isolierung der Positiven, um die Infektionskette einzudämmen. Wir müssen dies für unsere Gemeinschaft tun, in erster Linie, um unsere Kinder wieder in die Schule zu bringen”, so das Team K.