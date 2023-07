Terlan: Breite Front gegen Alpitronic

Terlan – In Terlan wollen Bürger die Ansiedelung des Industriebetriebes Alpitronic im Landesinteresse verhindern. Obwohl sich der Gemeinderat mittels Beschlüsse im Jahr 2018 und 2021 gegen die Umwidmung des Gewerbegebietes ausgesprochen haben, halten Bürgermeister Hans Zelger und die Mehrheit in der Landesregierung am Projekt fest. Nun hat sich ein Promotorenkomitee gebildet und eine Petition gestartet. Dem Promotorenkomitee gehören an: SVP Koordinierungsobmann und Fraktionssprecher Stefan Erschbamer, der Terlaner SVP Ortsobmann und Gemeinderat Michael Huber, SVP Ortsobfrau Karin Morandel, SVP Gemeinderat Alexander Höller, SVP Gemeinderat Kurt Jakomet, Christine Nigg, Arnaldo Luppi, Walter Egger und Luca Scalzo.

„Wir sind nicht gegen die wirtschaftliche Weiterentwicklung von Terlan, sind aber überzeugt, dass ein von landesinteresse aufgesetzter Industriebetrieb mit zukünftig mehr als 1.000 Mitarbeiter in einer sensiblen Zone, angrenzend am Wasserschutzgebiet, verkehrstechnisch schlecht erschlossen und zwischen zwei Ortsteilen liegend, der Gemeindeentwicklung mehr schaden als nutzen wird“, so das Promotorenkomitee. “Unverständlich ist zudem, dass der Bürgermeister und die Landesregierung die Umwidmung autoritär vorantreiben, obwohl bereits zwei fast einstimmige getroffene Gemeinderatsbeschlüssen gegen eine Umwidmung ausgefallen sind.”

Unter dem Titel „Nein zur Ansiedlung des Industriebetriebes Alpitronic“ erhielt die Petition innerhalb weniger Tage mehr als 650 Onlineunterschriften. Ergänzend zur Online – Stimmabgabe können zeitgleich die Bürgerinnen und Bürger von Terlan auch an verschiedenen Standorten in der Gemeinde die Petition unterschreiben. „Die Unterstützerstimmen wachsen täglich an und wir sind überzeugt, dass wir damit erneut ein starkes Signal senden werden, das kaum überhört werden kann“, unterstreichen die Mitlieder des Promotorenkomitees.

Auch die SVP Ortsgruppen von Terlan und Siebeneich befassen sich demnächst in einer kürzlich einberufenen Sitzung erneut mit dem Thema. Man habe bereits vor einem halben Jahr in einem Schreiben an die Parteispitze mitgeteilt, dass man als Ortsgruppen gegen die Ausweisung und die Ansiedelung eines Industriebetriebes ist. „Anscheinend wird hier die als immer als sehr wichtig gepriesene Parteibasis nicht Ernst genommen“, zeigen sich SVP Koordinierungsobann und SVP Ortsobleute enttäuscht.

Die Petition läuft noch bis Ende des Monats unter http://openpetition.eu/!stopalpitronicterlan, oder mittels Unterschrift in einigen Terlaner Geschäften und Bars.