Termin für Gemeinderatswahlen am 3. Mai nun offiziell

Eventuelle Stichwahlen am 17. Mai

Bozen – Die Gemeinderatswahl in der Region Trentino-Südtirol finden am 3. Mai 2020 statt, eventuelle Stichwahlen am 17. Mai. Dies steht mit der Unterschrift von Präsident Arno Kompatscher nun fest.

Das Datum für die Gemeinderatswahlen und eventuellen Stichwahlen steht offiziell fest: In seiner Funktion als Präsident der Region Trentino-Südtirol und als Südtiroler Landeshauptmann hat Arno Kompatscher diese Woche mit seiner Unterschrift den Termin bestätigt.

Demnach finden die Gemeinderatswahlen und die Wahl der Stadtviertelräte am Sonntag, 3. Mai 2020 statt. Die eventuellen Stichwahlen sind für Sonntag, 17. Mai festgelegt.