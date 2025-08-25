Thüringens Ministerpräsident Voigt im Südtiroler Landtag

Von: mk

Bozen – Der Ministerpräsident von Thüringen, Mario Voigt, besuchte heute den Südtiroler Landtag und wurde von Präsident Arnold Schuler empfangen. Er wurde begleitet von einigen Ministern, dem Landtagspräsidenten Thadäus König, einigen Mitgliedern der CDU-Fraktion des Thüringer Landtages sowie dem Fraktionsvorsitzenden Andreas Bühl.

Den ersten Teil des Treffens im Plenarsaal widmete Schuler, der von Präsidialsekretär Harald Stauder begleitet wurde, der Darstellung der Erfolgsgeschichte der Südtiroler Autonomie und ihrer aktuellen Entwicklungen mit der Reforminitiative, dem Kompetenz- und Finanzierungssystem, den Säulen des Proporzes und der Zweisprachigkeit, den intensiven Verhandlungen mit der aktuellen Regierung und den Beziehungen zu den neuen politischen Partnern.

Ministerpräsident Voigt seinerseits zog Bilanz über die Konkurrenz der rechten Parteien und stellte fest, dass die von Fratelli d’Italia auf die SVP geringer ist als die der rechten Parteien auf die CDU in Thüringen. Weitere Themen waren der Einzug rechtsextremer Gruppierungen in die gewählten Parlamente und die möglichen Reaktionen der traditionellen Parteien, einschließlich deren medienrelevante Entscheidungen. Besprochen wurden auch der Umgang mit Overtourism, die wirtschaftliche Entwicklung der beiden Regionen und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften.

Zum Abschluss des Treffens luden die Gäste Präsident Schuler zu einem Gegenbesuch in Erfurt, dem Sitz des Thüringer Landtags, ein.