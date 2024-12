Tiefgarage Siegesplatz: Stadtrat genehmigt Vergabeverfahren mit „grünen“ Kriterien

Von: mk

Bozen – Der Bozner Stadtrat hat gestern den Ausschreibungstext für das Projekt Tiefgarage am Siegesplatz beschlossen, inklusive jener Bedingungen, die die Grünen mit zwei Zusatzdokumenten eingebracht haben. Darauf weisen Stadträtin Chiara Rabini und Gemeinderat Rudi Benedikter in einer Aussendung hin.

Dem Grundgedanken folgend, dass die Tiefgarage in ihrer Funktion nach vorrangig zu einem Parkhaus für das Stadtviertel und die Anrainer werden soll, wird die Tiefgarage jetzt nur mehr das Minimum an (blauen) Rotationsparkplätzen haben und dafür ein Stockwerk mehr an Anrainerparkplätzen.

Konkret bedeutet das: In den ersten beiden Etagen sind 150 Rotationsparkplätze vorgesehen; dieselbe Anzahl verschwindet von der Straßenfläche.

Die dritte Etage ist Anrainerparkplätze verschiedenen Typs gedacht: Es geht um eine Mischung aus Miet-Abonnements für offene Stellplätze und Boxen.

In der vierten und fünften Etage ist Platz Anrainer-Parkplätze in Garagenboxen.

Darüber hinaus wird die künftige Platzoberfläche als Teil des städtischen Grünraumplanes zumindest teilweise durch Baumbestand aufgewertet werden.

Damit hat der Stadtrat – auf Initiative der Grünen Fraktion – einerseits die Vorgaben der nachhaltigen Mobilitätspolitik und der Klimaschutzziele ernst genommen und die geplante Anzahl an Rotationsstellplätzen auf die Hälfte reduziert und andererseits die Forderungen der Anrainer insbesondere im Stadtviertel Quirein nach „posti macchina in affitto per medio-lungo termine“ in der Ausschreibung verankert.