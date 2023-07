Tools zur Zukunftsplanung von Gemeinden

Tirol – Was bedeutet nachhaltige Gemeindeentwicklung? Welche Herangehensweisen dazu gibt es und was sind die Herausforderungen dabei? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Veranstaltung „Nachhaltige Gemeindeentwicklung und SDGs“ Anfang letzter Woche in Steinberg am Rofan (Bezirk Schwaz). Dabei wurden interessierten Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, sowie Gemeindevertretern und Gemeindevertreterinnen die Sustainable Development Goals (SDGs) – 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung – nähergebracht und präsentiert, wie man diese in eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinden miteinbeziehen kann. Bei verschiedenen Vorträgen wurden zudem Beispiele für die Umsetzung der SDGs sowie Tools zur Zukunftsplanung für Gemeinden präsentiert. Die Veranstaltung wurde von der Geschäftsstelle für Dorferneuerung des Landes Tirol organisiert.

„Die Dorferneuerung ist ein fortlaufender Prozess. Vor allem im Hinblick auf die Knappheit von Grund und Boden und im Rahmen der Sustainable Development Goals ist eine nachhaltige Entwicklung der Tiroler Gemeinden umso wichtiger. Im Rahmen der Tiroler Dorferneuerung unterstützen wir daher unsere Gemeinden mit Fachwissen und Förderungen, um nachhaltige Projekte umzusetzen. Alleine im Jahr 2022 konnten 97 Vorhaben mit über 1,4 Millionen Euro gefördert werden. Der Europäische Dorferneuerungspreis in Silber für die Gemeinde Steinberg am Rofan zeigt, dass diese Arbeit Früchte trägt“, ist LH Anton Mattle überzeugt. Die Sustainable Development Goals sind Zielsetzungen welche zu einer nachhaltigen Entwicklung führen sollen und soziale, ökonomische sowie ökologische Aspekte umfassen. 2015 wurden diese Ziele von der Generalversammlung der Vereinten Nationen und allen Mitgliedsstaaten verabschiedet.

Seit 1985: Dorferneuerung unterstützt Tiroler Gemeinden

Im Rahmen der Dorferneuerung werden seit 1985 unter anderem Dorfzentren erneuert sowie leerstehende Gebäude saniert, um die Tiroler Gemeinden attraktiver zu gestalten. Basierend auf den 2015 beschlossenen Sustainable Development Goals, sollen diese Erneuerungen und Projekte nachhaltig und klimafreundlich entwickelt werden. „Viele Gemeinden wollen eine nachhaltige Zukunft ihres Ortes planen, wissen jedoch oft nicht, wo man damit anfangen soll. Mit Veranstaltungen wie dieser wollen wir den Gemeinden Beispiele und Ausgangspunkte für eine nachhaltige Dorfentwicklung geben“, betont Diana Ortner, Vorständin der Abteilung Bodenordnung des Landes.

Neben Michael Brandl, Bezirkshauptmann von Schwaz, waren auch Florian Klotz, Bürgermeister von Holzgau, sowie Johannes Meinhart vom Regionalmanagement Oberösterreich und Rainer Krismer, Bürgermeister von Steinberg am Rofan als Redner anwesend.

Nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet

Dass diese Veranstaltung ausgerechnet in Steinberg am Rofan stattfand, war kein Zufall. 2022 wurde die Gemeinde im Bezirk Schwaz für besondere Leistungen in zahlreichen Bereichen der Dorfentwicklung mit dem Europäischen Dorferneuerungspreis in Silber ausgezeichnet. Alle zwei Jahre werden in ganz Europa Gemeinden, die besonders kreative, attraktive und innovative Projekte umsetzen, mit dem Europäischen Dorferneuerungspreis ausgezeichnet. Im Jahre 2011 entwickelte die Gemeinde, basierend auf einem Bürgerbeteiligungsprozess, den „Wertekatalog Steinberg“ – ein Leitbild für die zukünftige Entwicklung des Ortes. Auf diesen Wertekatalog aufbauend wurde ein vitales Dorfzentrum durch den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen, der Einhaltung von Niedrigenergiestandards sowie dem Bau von Photovoltaik-Anlagen geschaffen.