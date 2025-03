Tote bei Israels Militäreinsatz in Gaza und Westjordanland

Von: APA/dpa/Reuters

Bei einem israelischen Militäreinsatz in Jenin im nördlichen Westjordanland sind laut palästinensischem Gesundheitsministerium drei Menschen getötet worden. Die israelische Armee teilte mit, Spezialkräfte seien als Teil eines Anti-Terror-Einsatzes in der Stadt im Einsatz, die als Hochburg militanter Palästinenser gilt. Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen wurden palästinensischen Angaben zufolge vier Menschen getötet, wie der zivile Rettungsdienst vor Ort sagte.

Radikale israelische Siedler griffen nach Medienberichten ein palästinensisches Dorf nahe Ramallah an. Einwohner des Dorfes Umm Safa berichteten, eine Autowerkstatt sowie mehrere Fahrzeuge seien dort in Brand gesetzt worden. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht. In der Vergangenheit war es immer wieder zu solchen Angriffen radikaler Siedler auf Palästinenser und ihren Besitz gekommen. Der israelischen Armee wird immer wieder vorgeworfen, sie unternehme nicht genug gegen solche Attacken. US-Präsident Donald Trump hatte nach seinem Amtsantritt im Jänner Sanktionen seines Landes gegen radikale Siedler aufgehoben.

Armee: Gefechte mit Terroristen

In Jenin ist es zu einem Feuergefecht mit “bewaffneten Terroristen gekommen, die sich in einem Gebäude verschanzt hatten”, teilte die Armee mit. Zwei von ihnen seien dabei getötet worden. Zehn militante Palästinenser seien außerdem festgenommen worden, darunter ein ranghohes Mitglied eines Terrornetzwerks in Jenin. Ein weiterer militanter Palästinenser sei getötet worden, als er das Feuer auf die israelischen Truppen eröffnete. Das palästinensische Gesundheitsministerium sprach von drei Toten, zwei Männer und eine 58-jährige Frau.

Größter Militäreinsatz seit Jahren dauert schon rund 50 Tage an

Israel hatte am 21. Jänner in Jenin den größten Militäreinsatz seit langem im Westjordanland begonnen. Zahlreiche Zivilisten sind aus den umkämpften Gebieten geflohen.

Die ohnehin angespannte Lage im Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg deutlich verschärft. Seitdem wurden dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen von Extremisten 888 Palästinenser getötet. Zugleich gibt es verstärkt Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen palästinensische Zivilisten.

Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.