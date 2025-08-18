Tote in Charkiw durch russischen Drohnenangriff

Von: APA/dpa/Reuters

Vor Spitzengesprächen am Montag in Washington über ein Ende des Ukraine-Krieges sind bei einem russischen Luftangriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw mindestens vier Menschen getötet worden. Außerdem wurden mindestens 17 Menschen verletzt, wie Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mitteilte. Den Angaben nach hatten vier russische Kampfdrohnen ein mehrgeschoßiges Wohnhaus getroffen.

Nahe der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurde bei dem Luftangriff eine nicht näher bezeichnete Anlage der Treibstoff-Infrastruktur getroffen. Die Feuerwehr habe den Großbrand löschen können, teilte Gouverneur Oleh Kiper mit. Das Gebiet Sumy im Nordosten der Ukraine wurde nach regionalen Behördenangaben mit sogenannten Gleitbomben attackiert. Auch in der Früh galt im östlichen Teil der Ukraine noch Raketenalarm.

Ukraine: Angriff mit 140 Drohnen und vier Raketen

Russland griff die Ukraine nach Angaben aus Kiew in der Nacht wieder massiv aus der Luft an. Insgesamt habe das russische Militär vier Raketen und 140 Drohnen abgefeuert, teilte die ukrainische Luftwaffe via Telegram mit. 88 Drohnen seien abgeschossen worden. An 25 Orten in sechs ukrainischen Regionen seien Einschläge verzeichnet worden.

Die Ukraine wird seit fast dreieinhalb Jahren von Russland mit Krieg überzogen. In Washington empfängt US-Präsident Donald Trump am Montag den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und europäische Spitzenpolitiker. Es geht dabei um Pläne für ein mögliches Kriegsende, die Trump von seinem Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Freitag in Alaska mitgebracht hat.