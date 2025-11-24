Aktuelle Seite: Home > Politik > Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine
Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Montag, 24. November 2025 | 07:02 Uhr
Drohnenangriff löste Feuer aus
APA/APA/AFP/SERGEY BOBOK
Von: APA/dpa

Bei massiven Drohnenangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach örtlichen Behördenangaben am Sonntag mindestens vier Menschen getötet worden. 15 weitere Personen seien verletzt worden, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow bei Telegram. In der Stadt habe es 15 Attacken an sechs Orten gegeben, Wohngebäude wurden getroffen. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg.

“Die Umstände sind wirklich schrecklich, wenn russische Truppen trotz der Verhandlungen zivile Objekte, zivile Infrastruktur und Wohngebäude angreifen und Menschen sterben – das ist Horror”, schrieb Terechow. Am Sonntag waren Vertreter der USA, der Ukraine und Europas in Genf zusammengekommen, um über einen US-Vorschlag zur Beendigung des seit Februar 2022 andauernden russischen Angriffskrieges zu beraten.

