Aktuelle Seite: Home > Politik > Toter bei Drohnenangriff in Region Rostow in Russland
Drohnen sind im Ukraine-Krieg allgegenwärtig

Toter bei Drohnenangriff in Region Rostow in Russland

Montag, 30. März 2026 | 06:26 Uhr
Drohnen sind im Ukraine-Krieg allgegenwärtig
APA/APA/AFP/ANDREY BORODULIN
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Bei einem Drohnenangriff auf die Hafen- und Industriestadt Taganrog in der Region Rostow im Südwesten Russlands an der Grenze zur Ukraine ist nach Angaben der Bürgermeisterin Swetlana Kambulowa ein Mensch getötet worden. Bei dem Angriff seien acht weitere Menschen verletzt und Wohnhäuser, öffentliche Einrichtungen und Industrieanlagen durch herabstürzende Trümmer einer Drohne beschädigt worden, teilte Kambulowa am Montag im Onlinedienst Telegram mit.

In der südwestrussischen Stadt Krasnodar wurden dem Bürgermeister zufolge drei Menschen bei Drohnenangriffen verletzt, darunter zwei Kinder. In der westrussischen Grenzregion Belgorod wurden zwei Frauen in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem “Drohnen der ukrainischen Streitkräfte” Fahrzeuge getroffen hatten, wie der Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow im Onlinedienst Telegram mitteilte. Die Rettungsdienste würden eines der Fahrzeuge bei Tageslicht untersuchen, um zu prüfen, ob sich weitere Menschen an Bord befanden, fügte er hinzu.

Die ukrainische Luftwaffe warnte ihrerseits in den frühen Morgenstunden am Montag vor einer Raketenbedrohung “für das gesamte ukrainische Staatsgebiet”.

Seit Beginn seiner Offensive vor fast vier Jahren feuert Russland fast täglich Drohnen und Raketen auf die Ukraine ab. Als Reaktion auf Russlands Attacken greift die Ukraine regelmäßig russisches Territorium an und nimmt dabei insbesondere Einrichtungen der Energieinfrastruktur ins Visier.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtiroler vergeht sich an neugeborenem Sohn: Zwölf Jahre Haft
Kommentare
55
Südtiroler vergeht sich an neugeborenem Sohn: Zwölf Jahre Haft
In den Dolomiten: Linienbus kracht in Feuerwehrhalle
Kommentare
39
In den Dolomiten: Linienbus kracht in Feuerwehrhalle
Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt
Kommentare
37
Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt
Gewaltsame Attacke in Meran
Kommentare
37
Gewaltsame Attacke in Meran
Houthi greifen in Krieg ein – Neue Angriffswelle Israels
Kommentare
26
Houthi greifen in Krieg ein – Neue Angriffswelle Israels
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 