Toter bei israelischem Luftangriff im Gazastreifen

Sonntag, 02. November 2025 | 15:56 Uhr
APA/APA/AFP/OMAR AL-QATTAA
Von: APA/Reuters

Inmitten der vereinbarten Waffenruhe ist bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden erneut ein Mann getötet worden. Die israelische Armee teilte mit, ihre Luftwaffe habe einen militanten Kämpfer angegriffen, der eine Bedrohung für die israelischen Truppen dargestellt habe. Ein Krankenhaus in Gaza-Stadt bestätigte den Tod eines Mannes nach dem Angriff in der Nähe eines Gemüsemarktes im Stadtteil Shejaia.

Israel und die radikal-islamische Hamas haben eigentlich einen Waffenstillstand für den Gazastreifen vereinbart, der aber wiederholt gebrochen wurde. Dafür haben sich bei Seiten gegenseitig verantwortlich gemacht.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte am Sonntag, Israel werde weiterhin alle Versuche vereiteln, seinen Truppen im Gazastreifen zu schaden. “Es gibt noch Nester der Hamas in den von uns kontrollierten Gebieten im Gazastreifen, und wir sind dabei, diese systematisch zu beseitigen”, erklärte Netanyahu zu Beginn einer Kabinettssitzung. Die Hamas wiederum warf den USA vor, diese unternähmen nicht genug, um sicherzustellen, dass Israel die Vereinbarung für einen Waffenstillstand einhalte.

Seit Inkrafttreten der von den USA vermittelten Waffenruhe im Oktober wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 236 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet. Im selben Zeitraum kamen nach israelischen Angaben drei israelische Soldaten durch palästinensische Schützen ums Leben. Fortschritte bei dem von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplan gibt es kaum. Als Haupthindernisse gelten die Entwaffnung der Hamas und ein Zeitplan für den israelischen Abzug aus dem Gazastreifen.

