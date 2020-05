Treffen mit Landtagsabgeordneten – jetzt über Video-Chat

Bozen – Um die Hürden zu überwinden, die durch Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus entstehen, wurde die Möglichkeit für Schulklassen eingeführt, sich mit den Abgeordneten per Videochat zu treffen. Gestern war Premiere: Helmut Tauber traf sich virtuell mit der Klasse 5a Hotelfachschule Bruneck.

Seit dem Lockdown, zu dem auch die Schließung von Schulen gehört, waren keine Besuche von Schulklassen im Landtag mehr möglich, auch nicht die neue Initiative „Wir sehen uns in der Schule“, bei der Abgeordnete auf Einladung der Schüler direkt in die Klassenzimmer gingen.

„Wir wollten jedoch diesen Kontaktkanal mit den Schulen offen halten, eine wertvolle Gelegenheit für Information und Austausch, die im vergangenen Jahr von 3.268 Schülern und Schülerinnen genutzt wurde, die voriges Jahr einen Großteil der Rekordzahl von insgesamt 4.620 Besuchern stellten“, unterstreicht der Landtagspräsident Josef Noggler. “Deshalb haben wir jetzt die Möglichkeit eingeführt, Abgeordnete im Videochat zu treffen”.

Die Premiere der neuen Initiative fand gestern, am 6. Mai, statt: Vom Sitz des Landtags in Bozen aus traf sich Stadtrat Helmut Tauber mit Schülern und Studenten der 5. Klasse der Landeshotelfachschule Bruneck. „Die Jugendlichen waren von dieser Möglichkeit begeistert“, berichtet Tauber, „und sie stellten, wie schon bei den Treffen im Landtagsgebäude, des Provinzrates viele Fragen darüber, was bei uns hinter den Kulissen läuft. Insbesondere wollten sie mehr darüber wissen, wie das Landesparlament während des Lockdowns arbeitet, und auch über das Gesetz, das derzeit im Plenum diskutiert wird.“ Die Schülerinnen und Schüler, die kurz vor der Matura stehen, zeigten großes Interesse an den Bestimmungen, die in naher Zukunft ihre Arbeit regeln werden.

Um an einem Videochat teilzunehmen, der vom Amt für Zeremoniell, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit organisiert wird, genügt es, das Formular auf https://www.landtag-bz.org/de/ kontakte/videochat.asp auszufüllen. Datum und Uhrzeit des Chats werden dann vereinbart.

„Ich lade Direktoren und Lehrer ein, diese Gelegenheit zu nutzen“, schließt Noggler, „die Abgeordneten können Interessantes über ihre Erfahrungen im Landtag berichten, aber auch darüber, wie sie die Bürger in dieser Zeit der Sicherheitsregeln und Abstände vertreten.“