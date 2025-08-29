Trikoloreschleife: Heimatbund belehrt Bürgermeisterin von Kastelruth

Von: mk

Bozen – In einem offenen Brief hat sich der Südtiroler Heimatbund an Bürgermeisterin Cristina Pallanch aus Kastelruth gewandt und sie über die mit Regionalgesetz vorgesehenen Gebrauch der Trikoloreschleife und der Bürgermeisterkette „aufgeklärt“. Dies teilt der Heimatbund in einer Aussendung mit.

Stein den Anstoßes war der Besuch von Staatspräsident Sergio Mattarella in Südtirol. Bürgermeisterin Pallanch stellte dem Staatspräsidenten bei seinem Besuch Mitte August 2025 die Gemeinderäte vor und die Beamten der Gemeinde Kastelruth. „Lobenswert, aber sie tat dies als Oberhaupt der Gemeinde“, findet der Heimatbund.

Mit der Trikoloreschleife vertrete die Bürgermeisterin die römische Regierung, mit dem Medaillon die Gemeindeverwaltung.

Wörtlich heißt es in dem Brief: