Trump äußert sich zu Attentatsversuch auf Golfplatz

Von: APA/dpa/Reuters

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich zu dem versuchten Attentat auf ihn auf seinem Golfplatz in Florida geäußert. “Plötzlich hörten wir Schüsse in der Luft. Ich schätze, es waren wahrscheinlich vier oder fünf”, sagte Trump bei einer Online-Veranstaltung des Kurznachrichtendienstes X am Montag. “Der Secret Service wusste sofort, dass es Kugeln waren, und sie packten mich. (…) Wir stiegen in die Golfcarts und fuhren ziemlich, ziemlich schnell weg.”

Der Secret Sercive habe einen “fantastischen Job” gemacht. “Wir brauchen mehr Leute in meinem Sicherheitsteam”, forderte er. Präsident Joe Biden telefonierte nach Angaben des US-Präsidialamtes mit Trump und drückte seine Erleichterung über dessen Sicherheit aus. Trump bezeichnete das Gespräch in einer Stellungnahme als “sehr netten Anruf”.

Der Secret Service eröffnete das Feuer, nachdem ein Agent bei der Durchsuchung des Geländes einen Gewehrlauf aus dem Gebüsch ragen sah, nur wenige hundert Meter vom ehemaligen Präsidenten entfernt, der sich gerade auf dem Fairway des fünften Lochs befand. Trump befand sich nicht im Blickfeld des Schützen, der auch keinen Schuss abgab.

Der Vorfall wirft jedoch die Frage auf, wie ein bewaffneter Mann so nahe an den Ex-Präsidenten herankommen konnte, nur zwei Monate nachdem Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, am 13. Juli bei einem Attentat am Ohr getroffen worden war. Der Vorfall führte zu Kritik am Secret Service, dessen Chefin in der Folge zurücktrat. Interims-Chef Ronald Rowe erklärte nun, zahlreiche seitdem getroffene Maßnahmen hätten dazu beigetragen, dass die Beamten in Florida schnell reagierten.