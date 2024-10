Trump bezeichnet Attentatsschützen als “bösartiges Monster”

Von: APA/AFP/dpa

Bei seiner Rückkehr an den Ort des Attentats vom 13. Juli in Pennsylvania hat der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump den damaligen Schützen als “bösartiges Monster” bezeichnet. “Die Zeit blieb stehen, als dieses bösartige Monster (…) das pure Böse entfesselte, aber durch die Hand der Vorsehung und die Gnade Gottes gelang es dem Schurken nicht, sein Ziel zu erreichen”, sagte Trump in Butler, wo am 13. Juli das Attentat auf ihn verübt worden war.

Der Schütze in Butler, der vom Sicherheitsdienst Secret Service getötet wurde, hatte Trump nur knapp verfehlt. Der 78-Jährige wurde nur leicht am Ohr verletzt. Pennsylvania zählt zu den Swing States, die bei den Präsidentschaftswahlen mal für den republikanischen und mal für den demokratischen Kandidaten gestimmt haben und deshalb für den Ausgang der Wahl am 5. November als entscheidend gelten.

Die Sicherheitsmaßnahmen bei Trumps diesmaliger Wahlkampfkundgebung in Butler waren im Vergleich zu seinem Auftritt im Juli deutlich verstärkt worden. Scharfschützentrupps waren auf mehreren umliegenden Gebäuden postiert. Über der Veranstaltung flog eine Überwachungsdrohne, auf der Bühne standen Scheiben aus schussfestem Glas.

Zuvor hatte sein US-Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance von einer göttlichen Intervention gesprochen. “Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott an jenem Tag das Leben von Präsident Trump gerettet hat”, sagte der 40-jährige Senator vor Tausenden Trump-Anhängern am Samstag. Er sprach von einem “wahren Wunder”. Vance bezog sich in seiner Rede mehrfach auf Gott. “Genau hier, vor fast drei Monaten, dachten wir, Präsident Trump würde sein Leben verlieren. Doch Gott hat weiterhin einen Plan für ihn – so wie er auch immer noch einen Plan für die Vereinigten Staaten von Amerika hat.”

An die Menge gerichtet sagte Vance: “Vor 84 Tagen versuchte ein Attentäter auf diesem Feld, unsere Herzen mit Angst zu erfüllen. Aber heute stehen wir hier, um klarzumachen: Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir lassen uns nicht stoppen. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Wir werden Amerika wieder großartig machen – und das gemeinsam.”