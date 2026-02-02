Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump: Indien will auf russisches Öl verzichten
Trump: Indien will auf russisches Öl verzichten

Montag, 02. Februar 2026 | 19:30 Uhr
APA/APA/AFP/JIM WATSON
Von: APA/Reuters

Die USA und Indien haben nach Angaben beider Seiten Handelsstreitigkeiten beigelegt und gegenseitige Zollsenkungen vereinbart. Indien habe zugesagt, kein russisches Öl mehr zu kaufen und stattdessen mehr aus den USA und möglicherweise aus Venezuela zu beziehen, teilte Trump am Montag mit. Er äußerte sich auf seiner Plattform Truth Social nach einem Telefonat mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi.

Dieser erklärte auf X, die USA wollten ihre Zölle für indische Waren auf 18 Prozent senken. Nach Angaben des Weißen Hauses streicht die US-Regierung einen im August verhängten Strafzoll von zusätzlich 25 Prozent, mit dem die USA Indien wegen seines Ölbezugs aus Russland unter Druck gesetzt hatten. Zudem werde der allgemeine Zoll für indische Einfuhren von 25 auf 18 Prozent gesenkt.

“Aus Freundschaft und Respekt für Ministerpräsident Modi und auf seine Bitte hin haben wir mit sofortiger Wirkung einem Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Indien zugestimmt, im Rahmen dessen die Vereinigten Staaten einen reduzierten gegenseitigen Zoll erheben und diesen von 25 auf 18 Prozent senken werden”, schrieb Trump. Modi habe zudem zugesagt, dass Indien US-Produkte aus den Bereichen Energie, Technologie und Landwirtschaft sowie weitere Waren im Wert von mehr als 500 Milliarden Dollar kaufen werde.

