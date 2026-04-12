Trump kündigt Blockade der Straße von Hormuz an

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump hat eine sofortige Blockade der Straße von Hormuz durch die US-Marine angekündigt. Die Marine werde mit sofortiger Wirkung damit beginnen, alle Schiffe an der Ein- oder Ausfahrt aus der Meerenge zu hindern, schrieb Trump am Sonntag auf der von ihm mitbegründeten Online-Plattform Truth Social. Außerdem habe er die Marine angewiesen, jedes Schiff in internationalen Gewässern aufzubringen, das eine Maut an den Iran gezahlt habe.

Man werde auch damit beginnen, von Iranern in der Meerenge gelegte Minen zu zerstören. Trump drohte außerdem mit Vergeltung. “Jeder Iraner, der auf uns oder auf friedliche Schiffe schießt, wird zur Hölle gejagt”, schrieb er. Die Straße von Hormuz zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, insbesondere für den globalen Ölhandel.

Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel, den USA und Iran haben nur wenige Schiffe die Meerenge passieren können, was einen weltweiten Anstieg besonders von Energie- und Rohstoffpreisen auslöste. Verhandlungen in Pakistan zwischen den USA und Iran waren am Samstag gescheitert. Ob die Anfang der Woche mit Blick auf die Verhandlungen vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe in der Region hält, ist offen.