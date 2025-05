Trump kündigt für Montag Telefonat mit Putin an

Trump will am Montag mit Putin sprechen

Von: APA/Reuters/dpa

US-Präsident Donald Trump hat für Montag separate Telefongespräche mit seinen Amtskollegen Wladimir Putin aus Russland und Wolodymyr Selenskyj aus der Ukraine angekündigt. Anschließend werde er gemeinsam mit Selenskyj mit Vertretern mehrerer NATO-Mitglieder sprechen, schrieb Trump am Samstag auf seiner Plattform Truth Social. Ziele seien eine Waffenruhe und ein Ende des Krieges in der Ukraine.

Das Telefonat mit Putin am Montag sei für 10.00 Uhr US-Ostküstenzeit (16.00 Uhr MESZ) angesetzt, erklärte Trump. Geplante Gesprächsthemen seien eine Beendigung des “Blutbads”, bei dem wöchentlich im Durchschnitt mehr als 5.000 Soldaten Russlands und der Ukraine getötet würden, sowie Handel. “Hoffentlich wird es ein produktiver Tag, eine Waffenruhe kommt zustande, und dieser sehr gewalttätige Krieg (…) findet ein Ende”, schrieb Trump. Der gesamte Beitrag war in Großbuchstaben verfasst.

Unterdessen bekräftigte US-Außenminister Marco Rubio in einem Telefonat mit dem russischen Außenamtschef Sergej Lawrow am Samstag die US-Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe. Zudem habe Rubio den am Freitag von Russland und der Ukraine vereinbarten Gefangenenaustausch begrüßt, teilte das US-Außenministerium mit. Lawrow bezeichnete nach Angaben seines Ministeriums die Rolle der USA bei der Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine als “positiv”. Lawrow und Rubio hätten eine Fortsetzung der Kontakte ihrer Länder vereinbart.