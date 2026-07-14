Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump rückt von Hormuz-Gebühr ab
US-Blockade gegen den Iran bleibt

Trump rückt von Hormuz-Gebühr ab

Dienstag, 14. Juli 2026 | 18:55 Uhr
US-Blockade gegen den Iran bleibt
APA/APA/AFPTV/-
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump rückt von der geplanten Gebühr für Schiffspassagen durch die Straße von Hormuz ab und setzt stattdessen auf ein finanzielles Engagement der Golfstaaten. Nach “sehr produktiven Gesprächen” mit den Führungsspitzen im Nahen Osten habe er beschlossen, die Abgabe von 20 Prozent durch Handels- und Investitionsabkommen zu ersetzen, erklärte Trump am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social.

Die Investitionen würden enorm ausfallen. Zugleich betonte er, dass die wichtige Wasserstraße für den gesamten Schiffsverkehr geöffnet sei – mit Ausnahme des Iran. Schiffe, die iranische Häfen ansteuerten oder iranische Fracht geladen hätten, würden an der Durchfahrt gehindert.

Gebühr sollte US-Kosten für Sicherheit decken

Trump hatte die Gebühr am Montag ins Spiel gebracht, um nach eigener Darstellung die US-Kosten für die Sicherheit in der Meerenge zu decken. Er vollzog die Kehrtwende nur wenige Stunden vor dem angekündigten Inkrafttreten der Abgabe um 22.00 Uhr MESZ. Die UN-Schifffahrtsorganisation hatte sich gegen verpflichtende Durchfahrtsgebühren in internationalen Meerengen ausgesprochen, da es dafür keine rechtliche Grundlage gebe. Vor Ausbruch des Konflikts passierte täglich etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Erdgaslieferungen die Straße von Hormuz. Die Gebühr hätte den USA Schätzungen zufolge rund 240 Millionen Dollar pro Tag eingebracht. Die Ölpreise gaben nach Trumps Äußerungen einen Teil ihrer Gewinne wieder ab.

Die US-Streitkräfte hatten die dritte Nacht in Folge Angriffe geflogen, nachdem die Regierung in Teheran die Straße von Hormuz für geschlossen erklärt hatte. Der Iran beschoss als Vergeltung einen US-Militärstützpunkt in Jordanien mit Raketen. Zudem wehrte Bahrain nach eigenen Angaben einen iranischen Luftangriff ab. In der Hauptstadt Manama waren Explosionen zu hören, während Jordanien den Abschuss von vier Raketen meldete. Die zunehmenden Gefechte wecken Zweifel daran, ob eine im vergangenen Monat unterzeichnete Absichtserklärung zu einem dauerhaften Ende der Gewalt führen wird. Die USA und Israel hatten den Iran am 28. Februar angegriffen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tödlicher Auffahrunfall auf der Brennerautobahn
Kommentare
66
Tödlicher Auffahrunfall auf der Brennerautobahn
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Kommentare
58
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
Kommentare
52
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?
Kommentare
45
Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?
Macron: Multinationale Truppe für Ukraine einsatzbereit
Kommentare
24
Macron: Multinationale Truppe für Ukraine einsatzbereit
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Die Odyssee
Die Odyssee
Ab 16. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 