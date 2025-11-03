Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump sagt Nein zu Tomahawk-Raketen für die Ukraine
Eine Tomahawk-Raketen bei einem Test durch australische Armee

Trump sagt Nein zu Tomahawk-Raketen für die Ukraine

Montag, 03. November 2025 | 02:59 Uhr
Eine Tomahawk-Raketen bei einem Test durch australische Armee
APA/APA/AUSTRALIAN DEFENCE/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump macht einen Rückzieher und will der Ukraine nun doch keine Langstrecken-Marschflugkörper des Typs Tomahawk liefern. Auf eine entsprechende Frage eines Reporters an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One antwortete Trump am Sonntag: “Nein, nicht wirklich.” Die Ukraine will dringend ihre Kapazitäten in den Bereichen Luftabwehr und -angriffe im Kampf gegen Russland stärken.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj pocht unerlässlich bei verbündeten Ländern auf die Lieferung derartiger, weitreichender Waffen an sein Land. “Je weiter die ukrainischen Waffen reichen, umso größer ist die russische Bereitschaft, den Krieg zu beenden”, sagte er jüngst und bezog sich dabei einmal mehr auf die von Kiew angestrebte Verkaufsfreigabe von in den USA hergestellten Tomahawk-Raketen. “Wir haben Russland gezwungen zu zeigen, dass die Tomahawks gerade die Karte sind, die sie ernst nehmen”, sagte Selenskyj. Er werde mit Europäern und US-Amerikanern weiter Gespräche zu weitreichenden Waffen und Flugabwehr führen. Selenskyj bestätigte dabei auch Verhandlungen über einen langfristigen Liefervertrag von zusätzlichen US-amerikanischen Patriot-Flugabwehrsystemen.

Trump hatte jüngst rund um ein Treffen mit Selenskyj im Weißen Haus in Washington eine Lieferung von Tomahawks zumindest nicht ganz ausgeschlossen. Zugleich hielt Trump es aber offenbar für verfrüht für eine Lieferung. “Hoffentlich werden sie sie nicht brauchen”, sagte der US-Präsident in Richtung Kiew. “Hoffentlich werden wir den Krieg beenden können, ohne an Tomahawks zu denken”, meinte Trump. Welche Ereignisse eintreten müssten, damit es für eine Lieferung von Tomahawks so weit sei, ließ er offen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
57
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Kommentare
57
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
Kommentare
34
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Kommentare
32
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Bozen: Stadtpolizei verteilt weniger Strafzettel als im Vorjahr
Kommentare
26
Bozen: Stadtpolizei verteilt weniger Strafzettel als im Vorjahr
Anzeigen
Herbstmesse & Biolife 2025
Herbstmesse & Biolife 2025
Leben und bewusst genießen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 