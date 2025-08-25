Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump stellt erneutes Treffen mit Kim in Aussicht
Staatschef Lee Jae Myung bei Trump im Weißen Haus

Trump stellt erneutes Treffen mit Kim in Aussicht

Montag, 25. August 2025 | 19:42 Uhr
Staatschef Lee Jae Myung bei Trump im Weißen Haus
APA/APA/AFP/CHIP SOMODEVILLA
Schriftgröße

Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump hat ein erneutes Treffen mit Nordkoreas international geächtetem Machthaber Kim Jong-un in Aussicht gestellt. “Irgendwann werde ich ihn sehen”, sagte Trump am Montag kurz vor einem Treffen mit dem südkoreanischen Staatschef Lee Jae Myung im Weißen Haus. “Ich freue mich, ihn zu sehen. Er war sehr gut zu mir.” Trump, der Kim in seiner ersten Amtszeit bereits dreimal getroffen hatte, sagte, er kenne den Machthaber sehr gut.

Der US-Präsident ergänzte, dass er ihn “besser als fast jeder andere, außer seiner Schwester” kenne. Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt sein “großartiges Verhältnis” zu Kim gepriesen, und das, obwohl Nordkorea wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms international weitgehend isoliert ist. Nordkorea ist außerdem ein wichtiger Unterstützer Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine: Pjöngjang stellt Moskau Soldaten und Waffen zur Verfügung.

Politische Säuberung in Südkorea?

Trump empfing am Montag im Weißen Haus seinen südkoreanischen Amtskollegen Lee. Zuvor hatte er dem asiatischen Land – einem historischen Verbündeten der USA – allerdings eine “politische Säuberung” vorgeworfen. “Was passiert gerade in Südkorea?” schrieb Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. “Es sieht aus wie eine politische Säuberung oder eine Revolution. Unter diesen Umständen können wir keine Geschäfte dort machen.” Trump machte keinerlei Angaben darüber, worauf er sich mit seinen Anschuldigungen bezog. Er kündigte aber an, das Thema bei Lee anzusprechen.

Womöglich ging es Trump um einen am Sonntag ausgestellten Haftbefehl gegen den früheren südkoreanischen Regierungschef Han Duck-soo. Han wird vorgeworfen, Ex-Präsident

Yoon Suk-yeol bei der Ausrufung des Kriegsrechts im vergangenen Dezember geholfen zu haben.

Yoon hatte Südkorea mit der Ausrufung des Kriegsrechts in eine tiefe politische Krise gestürzt. Das Parlament in Seoul stimmte daraufhin für die Absetzung Yoons, was das südkoreanische Verfassungsgericht Anfang April bestätigte. Yoon – ein rechtsgerichteter Politiker mit engen Verbindungen in die USA – hatte die drastische Maßnahme mit einem Haushaltsstreit begründet.

Dass Trump nun von einer “politischen Säuberung” oder “Revolution” in Südkorea sprach, war nicht gerade ein freundlicher Empfang für den im Juni gewählten Staatschef und Mitte-Links-Politiker Lee. Trump hat seinen Gästen im Oval Office immer wieder böse Überraschungen bereitet.

So kanzelte der Rechtspopulist im Februar den ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor laufenden Kameras ab. Im Mai konfrontierte er dann den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa mit Vorwürfen eines “Völkermords” an weißen Farmern in dem Land. Ramaphosa wies dies entschieden zurück.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
33
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Kommentare
30
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Kommentare
29
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
17
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
16
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 