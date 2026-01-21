Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump will “sofortige Verhandlungen” zur Übernahme Grönlands
Trump will “sofortige Verhandlungen” zur Übernahme Grönlands

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 15:22 Uhr
APA/APA/KEYSTONE/CLAUDIO THOMA
Von: APA/dpa/AFP/Reuters/sda

US-Präsident Donald Trump hat in seiner mit Spannung erwarteten Rede beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos sofortige Verhandlungen über den Erwerb Grönlands gefordert. Grönland liege an einem strategisch wichtigen Ort und sei unverteidigt, bekräftigte Trump. Die USA hätten Dänemark im Zweiten Weltkrieg gerettet, nun zeige sich das Land undankbar. Ein Kauf durch die USA würde die Sicherheit der NATO erhöhen und sei keine Bedrohung für das Bündnis.

Ihm gehe es dabei nicht wie vielfach behauptet um den Abbau von Rohstoffen wie Seltene Erden, die hunderte Meter unter dem Eis lägen, betont Trump. “Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit”, so Trump.

