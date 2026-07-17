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Trump hielt eine Rede an die Nation

Trump wirft China Wahlbetrug bei US-Präsidentschaftswahl vor

Freitag, 17. Juli 2026 | 04:10 Uhr
Trump hielt eine Rede an die Nation
APA/APA/AFP/POOL/SAUL LOEB
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Von: APA/Reuters

Wenige Monate vor den Zwischenwahlen zum US-Kongress hat Präsident Donald Trump erneut Misstrauen an fairen und freien Wahlen im eigenen Land geweckt – unter anderem mit Vorwürfen einer versuchten chinesischen Einflussnahme ab 2020. Jeder Amerikaner habe das Recht zu wissen, dass seine Stimme bei Wahlen in einem System korrekt gezählt werde, sagte Trump in einer seltenen Rede an die Nation zur besten TV-Sendezeit.

Man brauche ein System, in dem Betrug und Einmischung praktisch unmöglich seien. “Leider bleibt das System, das wir heute haben, katastrophal hinter diesem Standard zurück.” Trump warf China einen groß angelegten Versuch der Einflussnahme auf US-Wahlen vor. Peking habe ab 2020 den “vermutlich größten Diebstahl von Wahldaten in der Geschichte” verübt, sagte Trump. Zudem habe China Journalisten für kritische Berichterstattung über sich bezahlt, behauptete der US-Präsident. Als angebliche Belege nannte Trump Daten von Geheimdiensten, die heute veröffentlicht werden sollen.

Auch Jahre nach dem Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 sitzt Trumps Ärger über seine damalige Niederlage weiter tief – er erkennt sie bis heute nicht an. Stattdessen behauptet der 80-Jährige unverdrossen, er sei damals durch Betrug um den Wahlsieg gebracht worden. Dabei ist das längst und vielfach widerlegt. Immer wieder legt Trump insbesondere einen angeblichen großen Betrug durch Briefwahlen und Wahlautomaten nahe. Man dürfe nie wieder bei einer “gestohlenen Wahl” zusehen, sagte Trump nun in seiner Rede.

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