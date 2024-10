Über 60 Tote nach Luftattacken Israels im Libanon

Von: APA/AFP/Reuters

Bei israelischen Angriffen auf die Bekaa-Ebene im Ostlibanon sind nach Behördenangaben mehr als 60 Menschen getötet worden. Rund ein Dutzend Ortschaften seien in der Nacht auf Dienstag angegriffen worden, teilte Bezirksgouverneur Bachir Khodor mit. 67 Menschen seien getötet, mehr als 120 verletzt worden. Das sei die höchste Anzahl an Todesopfern in den seit mehr als einem Jahr andauernden Feindseligkeiten.

“Das sind nur die Menschen, die aus den Trümmern geborgen wurden, und wir haben noch keine endgültigen Angaben”, sagte Khodor. Am Vormittag waren Rettungskräfte noch immer dabei, Leichen zu bergen. Mindestens zwei Kinder seien unter den Toten.

Israel verstärkte im vergangenen Monat seine Luftangriffe auf den Libanon und erklärte, es ziele auf die Hisbollah-Miliz. Libanesische Behörden, Menschenrechtsgruppen und Bewohner der betroffenen Orte halten dagegen, die Angriffe seien wahllos. Für keine der über Nacht beschossenen Städte wurden vom israelischen Militär Evakuierungsbefehle ausgegeben. Große Teile der Bekaa-Ebene sind Hochburgen der Hisbollah.

Israelische Panzer rückten unterdessen libanesischen Medienberichten zufolge bis in an den Rand der südlibanesischen Ortschaft Khiam vor. “Eine große Anzahl von Panzern” der israelischen Armee sei bis auf einen Hügel östlich von Khiam vorgedrungen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Das Gebiet liegt rund sechs Kilometer von der Grenze entfernt. Das Vordringen nach Khiam stellt den weitesten Vorstoß seit Beginn des israelischen Bodeneinsatzes Ende September dar.

Am Montag hatte es auch Luftangriffe auf die Küstenstadt Tyros im Südlibanon mit sieben Toten gegeben, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium.

Einen Tag nach dem Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte die mit der Hamas verbündete libanesische Hisbollah eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Als Reaktion beschoss Israel Ziele im Nachbarland. Seit einigen Wochen hat die israelische Armee ihre Luftangriffe auf Ziele der Hisbollah im Libanon deutlich verstärkt und Ende September auch Bodeneinsätze gegen Stellungen der pro-iranischen Miliz im Südlibanon begonnen.

Seit Ende September sind bei den Kämpfen zwischen Israel und der Hisbollah nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Basis der Meldungen des libanesischen Gesundheitsministeriums mehr als 1.700 Menschen im Libanon getötet worden.