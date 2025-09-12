Aktuelle Seite: Home > Politik > Übergabe des Alexander-Langer-Archivs ans Landesarchiv
Land schließt Vertrag mit Alexander-Langer-Stiftung ab

Übergabe des Alexander-Langer-Archivs ans Landesarchiv

Freitag, 12. September 2025 | 10:28 Uhr
Alexander Langer
Südtiroler Landesarchiv, Archiv der Grünen Partei 83/247


Von: mk

Bozen – Vor 30 Jahren ist Alexander Langer verstorben. Das Archiv des Politikers und politischen Denkers umfasst rund 220 Boxen und steht seit 2021 unter Schutz. Mittels Verwahrungsvertrag wird der Nachlass nun von der Alexander-Langer-Stiftung an das Südtiroler Landesarchiv übergeben und damit der Wissenschaft und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Die Übergabe des Archiv und die Unterzeichnung des entsprechenden Verwahrungsvertrages erfolgt am Freitag, 19. September um 10.00 Uhr im Festsaal von Ansitz Rottenbuch in der
Armando-Diaz-Straße in Bozen.

Mit dabei sind Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landesrat Philpp Achammer, Landeskonservatorin Karin Dalla Torre sowie die Präsidentin der Alexander-Langer-Stiftung Christine Stufferin, Historiker Giorgio Mezzalira wird ein Lebensbild von Alexander Langer zeichnen.

Anwesend sind auch Langers Bruder Peter Langer und Langers Witwe Valeria Malcontenti. Der Direktor des Landesarchivs, Gustav Pfeifer, wird durch die Veranstaltung führen.

Bezirk: Bozen






Bezirke

Bozen

