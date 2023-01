Ukraine: Deutschland will offenbar “Leoparden” liefern

Am Mittwoch soll die Entscheidung offiziell verkündet werden

Berlin – Medienberichten zufolge scheint die Entscheidung über die deutsche Lieferung von Leopard-2-Panzern gefallen.

Wie der “Spiegel” berichtet ist die Antwort ein “klares JA”. Demzufolge handelt es sich um mindestens eine Kompanie Leopard-Panzer des Typs „2A6“.

„Weitere Verbündete, unter anderem aus Skandinavien, wollen demnach ebenfalls Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. Die Bundesregierung will die Genehmigung zur Ausfuhr solcher Panzer erteilen, die im Besitz anderer Staaten wie Polen sind“, so der „Spiegel“ weiter.

Am Mittwoch soll die Entscheidung offiziell verkündet werden.

