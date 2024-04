Ukraine griff russische Grenzregion an – Zwei Tote

In der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine sind nach Angaben des örtlichen Gouverneurs zwei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Das erklärte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, am Samstag im Online-Dienst Telegram und ergänzte, es handle sich um Zivilisten. Auch in weiteren russischen Regionen teilten die jeweiligen Gouverneure mit, dass sie in der Nacht ins Visier genommen worden seien.

Betroffen waren den Angaben zufolge die Regionen Kursk, Kaluga und Brjansk, die alle im Westen Russlands liegen. In Kaluga und Brjansk war laut den Gouverneuren Energieinfrastruktur betroffen.

In Westrussland traf eine ukrainische Drohne russischen Angaben zufolge in der Nacht ein Treibstoffdepot, das so in Brand gesetzt wurde. Der Angriff an sich sei abgewehrt worden, teilte der Gouverneur von Smolensk, Wasili Anochin, auf Telegram mit. Herabfallende Trümmerteile hätten das Depot aber getroffen und das Feuer ausgelöst. Ob es Verletzte gegeben habe, sei unklar.

Unabhängig lassen sich all diese Angaben nicht überprüfen.

Im Südosten der Ukraine ist unterdessen ein Kriegsberichterstatter der russischen Zeitung “Iswestija” nach Angaben des Blatts bei einem ukrainischen Drohnenangriff ums Leben gekommen. Der 42-Jährige sei bei seiner Rückkehr von einem Besuch bei einer russischen Einheit in der Oblast Saporischschja tödlich getroffen worden, gab die Zeitung bekannt. Zuletzt habe Semjon Eremin über die russische Seite des Drohnenkriegs berichtet.

Die Ukraine äußerte sich zunächst nicht zu dem Tod des Reporters. Laut des Komitees zum Schutz von Journalisten sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine im Februar 2022 mindestens 15 Journalisten ums Leben gekommen.