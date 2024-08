Ukraine-Krieg: Moskau und Kiew werfen einander Angriffe vor

Von: APA/Reuters

Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben einander beide Seiten in der Nacht auf Freitag gegenseitige Angriffe vorgeworfen. In der ostukrainischen Region Donezk seien bei russischem Artilleriebeschuss am Donnerstag vier Menschen getötet und elf verletzt worden, sagte ein Regionalgouverneur. Die russischen Behörden meldeten einen heftigen ukrainischen Drohnenangriff auf die rund 200 Kilometer von der Grenze entfernte Region Lipezk im Südwesten Russlands.

Der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, erklärte, zwei Menschen seien in einem Wohnviertel der Stadt Kostjantyniwka westlich von Bachmut getötet worden, zwei weitere Bewohner etwas südwestlich in Selidowe. Die von der Ukraine kontrollierten Teile der Region stehen regelmäßig unter russischem Beschuss. Insgesamt wurden zwanzig mehrstöckige Wohnhäuser und sechs Verwaltungsgebäude beschädigt, so Filaschkin.

“Lipezk ist einer massiven Drohnenattacke ausgesetzt”, wurde andererseits der Gouverneur von Lipezk, Igor Artamonow, von der russischen Staatsagentur Tass zitiert. “Die Luftabwehr arbeitet dagegen an”, hieß es demnach auf seiner Telegram-Seite.

Beim Absturz einer Drohne sei laut Artamonow eine Elektrizitätsanlage beschädigt worden, in der Folge gebe es Stromausfälle. Außerdem sei es fernab ziviler Infrastruktur zu einer “Explosion von Gefahrenstoffen” gekommen. Rettungskräfte seien im Einsatz.

Heftige Explosionen und Brände soll es in der Nacht auch in der russischen Ortschaft Rylsk im Raum Kursk gegeben haben, wie das ukrainische Nachrichtenportal “Kyiv Independent” unter Berufung auf Russland-freundliche Telegram-Kanäle berichtete. Die Ursache der Explosionen sei noch unklar.

Die Angaben der russischen beziehungsweise ukrainischen Behörden ließen sich nicht unabhängig bestätigen.