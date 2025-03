Ukraine will in Jeddah See- und Luft-Waffenruhe vorschlagen

Von: APA/AFP/Reuters

Die Ukraine will im Krieg mit Russland nach Angaben aus Kiewer Regierungskreisen bei den anstehenden Gesprächen mit US-Vertretern in Saudi-Arabien eine Waffenruhe in der Luft und zur See vorschlagen. Diese Arten der Waffenruhe seien “einfach umzusetzen und zu überwachen” und daher ein guter Anfang, sagte ein ukrainischer Regierungsvertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Kiew.

Delegation aus Kiew und Washington wollen am Dienstag in Jeddah verhandeln. Nach Angaben des US-Sondergesandten Steve Witkoff steht dabei der Austausch über “Rahmenbedingungen für ein Friedensabkommen und eine erste Waffenruhe” im Mittelpunkt.

Selenskyj: Ukraine will “seit erster Sekunde” Frieden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj brach am Montag zu einer Reise nach Saudi-Arabien auf, um dort im Laufe des Tages den saudischen Kronprinzen und De-Facto-Herrscher Mohammed bin Salman zu treffen. “Die Ukraine bemüht sich seit der allerersten Sekunde des Krieges um Frieden”, schrieb Selenskyj am Montag im Onlinedienst Telegram. Kiew habe “stets erklärt”, dass der Krieg “ausschließlich (…) auf Russlands Betreiben weitergeht”.

Ob Selenskyj persönlich an den Gesprächen am Dienstag teilnehmen wird, war zunächst unklar. Es ist das erste Treffen ukrainischer und US-Vertreter seit dem Eklat beim Besuch Selenskyjs im Weißen Haus am 28. Februar.

US-Präsident Donald Trump hat sich im Vorfeld der Gespräche zuversichtlich gezeigt, dass die Ukraine ein Abkommen über Bodenschätze mit seinem Land unterzeichnen werde. “Sie werden das Mineralienabkommen unterzeichnen, aber ich möchte, dass sie Frieden wollen… Das haben sie bisher nicht in dem Maße gezeigt, wie sie es sollten”, sagte er am Sonntag (Ortszeit) an Bord der Regierungsmaschine Air Force One. Von den Gesprächen mit ukrainischen Regierungsvertretern in Saudi-Arabien erwartet Trump “gute Ergebnisse”: “Ich glaube, dass diese Woche einige sehr große Dinge passieren könnten. Ich hoffe es”, so Trump weiter.

Saudi-Arabien hat sich seit Trumps Amtsantritt zu einem wichtigen Ort der US-Diplomatie entwickelt. Im Februar fanden dort die ersten Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der USA seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor drei Jahren statt.