Ukrainische Drohne trifft Polizeikaserne in Tschetschenien

Von: APA/Reuters

Der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat über die Messenger-App Telegram von einem Angriff einer ukrainischen Drohne berichtet. Die Drohne habe am frühen Donnerstagmorgen in der tschetschenische Hauptstadt Grosny das Dach einer Polizeikaserne in der russischen Kaukasusregion getroffen und vier Menschen verletzt. “Die Drohne detonierte in der Luft, beschädigte das Dach und zerbrach Fenster”, schrieb Kadyrow über den Vorfall.

Ukraines Armee teilte unterdessen mit, dass russische Truppen mehrere ukrainische Stellungen in der Nähe der östlichen Stadt Pokrowsk zerstört oder eingenommen hätten. “Infolge der anhaltenden Gefechte wurden zwei unserer Stellungen zerstört, eine ging verloren. Derzeit werden Maßnahmen ergriffen, um die Stellungen wiederherzustellen”, sagte Nazar Voloshyn, der ukrainische Militärsprecher für die Ostfront, in einem Fernsehkommentar.

Nach monatelangem Vormarsch auf Pokrowsk sind die russischen Truppen nun bis auf drei Kilometer an den südlichen Stadtrand herangerückt, wie die ukrainische Agentur DeepState berichtete. Pokrowsk ist ein Logistikzentrum für das ukrainische Militär. Die Stadt hat auch ein Bergwerk, das der einzige einheimische Kokskohlelieferant der Ukraine für ihre einstige riesige Stahlindustrie ist.