Ukrainische Truppen haben Fluss Dnipro überquert

Cherson – Ukrainische Streitkräfte haben es offenbar geschafft, den Fluss Dnipro zu überqueren und dabei russische Verteidigungslinien in Cherson zu überschreiten. Dies berichtet das Institute for the Study of War (ISW) in seiner jüngsten Analyse.

Die Ukrainer sind demnach am linken Ufer des Flusses gelandet. Ob sie eine dauerhafte Präsenz aufgebaut haben, bleibt allerdings unklar.

ISW will continue to offer a conservative assessment of the situation on the east bank of #Kherson Oblast until or unless ISW observes visual confirmation of an enduring Ukrainian presence near Kozachi Lopan or other east bank settlements. https://t.co/qwqKHsDvS1 https://t.co/xOxT1b8auJ pic.twitter.com/RFy2u2UPBk — ISW (@TheStudyofWar) August 9, 2023

Mehrere russische Kriegsblogger sollen darüber berichtet haben, dass rund sieben Boote mit ukrainischen Truppen am Ostufer des Flusses in der Nähe von Kosatschi Laheri von Bord gegangen sind, schreibt n-tv. Den ukrainischen Streitkräften sei ein Vorstoß bis zu 800 Metern gelungen.

Wladimir Saldo, Oberhaupt der Verwaltung, die von Russland eingesetzt wurde, spielte die Berichte über die ukrainische Landung allerdings herunter. Er behauptete, dass russische Artillerieangriffe die ukrainischen Boote zum Rückzug gezwungen hätten.

Laut ISW versucht Saldo „wahrscheinlich absichtlich, Behauptungen über eine ukrainische Präsenz in diesem Gebiet zu widerlegen, um eine Panik im ohnehin schon heiklen russischen Informationsraum zu vermeiden“.

Die Entwicklung hat sich allerdings bereits vor mehreren Tagen abgezeichnet, wie aus Nachrichten auf X hervorgeht.

🚨#Breaking, Big development🔥 🇺🇦 takes land areas on the left bank of the Dnieper‼️⚔️ The Russians are worried about the development Source: OSINT Follow for more pic.twitter.com/hFXcPLQGov — WarFrontline (@WarFrontline) August 5, 2023