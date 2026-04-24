Ultental: Insgesamt 4,4 Millionen Euro für Umweltmaßnahmen

Von: mk

Ulten – Auf Vorschlag von Landesrat Peter Brunner hat die Landesregierung am 24. April der Aufteilung der Umweltausgleichsgelder aus dem Betrieb des Wasserkraftwerks St. Walburg/Kuppelwies sowie aus jenem des Wasserkraftwerks St. Pankraz zugestimmt.

Für das Kraftwerk St. Walburg/Kuppelwies stehen im Dreijahreszeitraum 2026 bis 2028 1,9 Millionen Euro an Umweltgeldern zur Verfügung, die der Konzessionär Alperia Greenpower GmbH für Ausgleichsmaßnahmen zahlen muss. Für die Summe von 350.000 Euro führt der Konzessionär selbst Umweltmaßnahmen durch. Der restliche Betrag geht zu zwei Dritteln an die Ufergemeinde Ulten (rund eine Million Euro) und zu einem Drittel an das Land Südtirol (rund 500.000 Euro).

Für das Kraftwerk St. Pankraz hingegen stehen im Dreijahreszeitraum 2026 bis 2028 2,5 Millionen Euro an Umweltgeldern zur Verfügung. Nach Abzug von 295.000 Euro für Umweltmaßnahmen des Konzessionärs Alperia Greenpower gehen 1.411.200 Euro an die Ufergemeinde Ulten und 58.800 Euro an die Ufergemeinde St. Pankraz, während dem Land Südtirol 735.000 Euro zugewiesen sind.

Die Gelder sind für Umweltverbesserungsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten bestimmt. “Diese Investitionen fließen direkt in Umweltprojekte vor Ort: Die Bevölkerung profitiert also konkret durch lokale Umweltmaßnahmen, die in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden”, unterstreicht der Landesrat für Umwelt, Natur- und Klimaschutz und Energie Peter Brunner. „Damit tragen wir dazu bei, die ökologischen Bedingungen im Territorium zu verbessern und gehen den Weg in Richtung nachhaltige Energiegewinnung konsequent weiter.“

Die zugewiesenen Umweltgelder werden jeweils von Ufergemeinden und Land in Eigenverantwortung umgesetzt. Die Gemeinden erstellen einen Plan, der vom Gemeindeausschuss zu genehmigen ist. Die Maßnahmenprogramme des Landes werden mit Beschluss der Landesregierung festlegt.