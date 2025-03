Umfangreiche Arbeiten am Eisack in Bozen

LPA/Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd in der Agentur für Bevölkerungsschutz

Von: Ivd

Bozen – Das Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd hat in den vergangenen Monaten am Eisack in Bozen Arbeiten zur Sicherung der Ufermauern, zur Gestaltung des Flusslaufs sowie zur Uferpflege ausgeführt und dabei auch Säuberungsarbeiten vorgenommen.

Sicherung der Ufermauern und Renaturierung des Flusslaufs

Zur Sicherung und Unterfangung der Ufermauern am Eisack wurde im vergangenen Jahr im Bereich des Werksgeländes der Mila in Kampill eine Mikropfahlwand mit Betonkranz errichtet. Die Gruppe mit Vorarbeiter Michael Helfer hat diese verdeckt und den Flusslauf im Bereich zwischen dem Mila-Gelände und der Virglbrücke durch den Bau von Buhnen, das Verlegen von Fischsteinen und das Einbringen von Material gestaltet und ökologisch aufgewertet.

Buhnen leiten einerseits die Hauptströmung in die Flussmitte und vermindern somit mögliche Erosionen an den Flussufern und die Unterspülung der Ufermauern. Andererseits bilden sich durch Buhnen und das Verlegen von sogenannten Fischsteinen wertvolle Kleinlebensräume für Fische, berichtet Bauleiter Martin Pfitscher.

Uferpflege und Säuberungsarbeiten

Zusätzlich wurden entlang des Eisacks an verschiedenen Stellen Ufergehölz entfernt und somit notwendige Pflegeeingriffe durchgeführt. Zusätzlich wurden auch umfangreiche Müllsäuberungsarbeiten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bozen durchgeführt.

Die Pflege der Ufer der Fließgewässer ist von grundlegender Bedeutung für einen ungehinderten Hochwasserabfluss. Ufergehölze müssen regelmäßig zurückgeschnitten oder auch entfernt werden, damit sie nicht als Treibholz die Abflussmöglichkeit verhindern. “Deshalb wird die Uferpflege regelmäßig in allen vier Zonen der Wildbachverbauung durchgeführt, um damit den Hochwasserschutz zu erhöhen”, unterstreicht der Direktor des Funktionsbereichs Wildbachverbauung in der Agentur für Bevölkerungsschutz Fabio De Polo.

“Seit Anfang Jänner arbeitet das Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd entlang der Ufer des Eisacks in Bozen”, berichtet Amtsdirektor Thomas Thaler. Die Mannschaft mit Vorarbeiter Erwin Marth führt Ausholzungsarbeiten durch, im Zuge deren auch der abgelagerte Müll gesammelt und entsorgt wurde, erläutert Bauleiter Martin Pfitscher. Die Mannschaft wurde von der Gruppe mit Vorarbeiter Roland Obertegger und Helmut Gurndin unterstützt.