Umweltschützerin umarmte 72 Stunden einen Baum

Von: APA/AFP

Die kenianische Umweltaktivistin Truphena Muthoni hat 72 Stunden lang einen Baum umarmt, ohne zwischendurch zu essen oder zu schlafen: Damit schaffte es die 22-Jährige am Donnerstag in das Guinnessbuch der Rekorde und brach gleichzeitig ihren eigenen Rekord einer 48-stündigen Baum-Umarmung.

Unterstützer feierten die Umweltaktivistin im kenianischen Nyeri für ihr Durchhaltevermögen. Muthoni wollte mit der Aktion gegen Abholzung, die Zerstörung von Land und zunehmende Klimakatastrophen protestieren – und wurde damit im eigenen Land zur Sensation. Politiker zollten ihr Anerkennung und in Online-Netzwerken verbreitete sich die Nachricht ihres neuen Rekords wie ein Lauffeuer.