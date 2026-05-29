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Magyar trifft von der Leyen in Brüssel (Archivbild)

Ungarns neuer Premier Magyar bei von der Leyen in Brüssel

Freitag, 29. Mai 2026 | 04:31 Uhr
Magyar trifft von der Leyen in Brüssel (Archivbild)
APA/APA/AFP/POOL/JOHN THYS
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Von: APA/AFP

Der neue ungarische Ministerpräsident Péter Magyar trifft am Freitag in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Treffen werde am frühen Nachmittag stattfinden, teilte eine Kommissionssprecherin mit. Magyar wird es darum gehen, die Freigabe mehrerer Milliarden Euro eingefrorener EU-Gelder für sein Land loszueisen.

Magyars bürgerliche TISZA-Partei hatte bei der Parlamentswahl in Ungarn am 12. April eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erobert. Brüssel hält wegen der Politik seines rechtsnationalistischen Vorgängers Viktor Orbán nach wie vor EU-Gelder für Ungarn zurück. Während Orbáns Regierung auf EU-Ebene mit ihrem Veto immer wieder wichtige Entscheidungen blockierte, will der pro-europäische Magyar mit seiner Regierung eine konstruktive Rolle in der EU spielen.

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