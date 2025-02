Untersuchungsausschuss zu Signa-Spenden plant seine Arbeiten

Treffen mit Antimafia-Staatsanwaltschaft in Trient wird beantragt

Von: mk

Bozen – Der Untersuchungsausschuss zum Fall Signa (Signa-Spendenausschuss) hat heute Morgen unter dem Vorsitz von Andreas Colli getagt. Der Ausschuss wurde eingesetzt, um (laut Einsetzungsdekret) „die Ermittlungen gegen den Signa-Konzern und Heinz-Peter Hager, den Einfluss von Privatpersonen und Unternehmen auf politische Entscheidung sowie die damit verbundenen Spendengelder an die SVP zu untersuchen“.

Wie der Vorsitzende Colli berichtet, „war es eine sehr konstruktive Sitzung, an der sich alle aktiv beteiligt haben. Es wurde beschlossen, alle verfügbaren Unterlagen zum Thema der Untersuchung zu sammeln und bei der nächsten Sitzung an die Mitglieder zu verteilen, sowie mit der Antimafia-Staatsanwaltschaft in Trient Kontakt aufzunehmen, um jegliches Material zu erhalten, das diese weitergeben kann. Zu diesem Zwecke werden die Ausschussvorsitzenden ein Treffen mit der Oberstaatsanwalt beantragen“.

Der Ausschuss wird auch Anhörungen durchführen: „Die Namen und Reihenfolge der anzuhörenden Personen werden in der Sitzung im März beschlossen. In der Zwischenzeit können die Ausschussmitglieder auch neue Namen vorschlagen“, so Colli.

Der Ausschuss wird am 28. Februar erneut tagen.