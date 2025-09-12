Aktuelle Seite: Home > Politik > US-Außenminister Rubio reist nach Israel
Trifft Angehörige von Geiseln

US-Außenminister Rubio reist nach Israel

Freitag, 12. September 2025 | 21:31 Uhr
Trifft Angehörige von Geiseln
APA/APA/AFP/RODRIGO BUENDIA
Von: APA/dpa

US-Außenminister Marco Rubio wird am Samstag nach Israel reisen. Dort werde er die Prioritäten der USA im Gazakrieg deutlich machen und das Engagement seines Landes für Israels Sicherheit bekräftigen, teilte sein Ministerium mit. Rubio werde auch Familien der Geiseln treffen. Deren Freilassung habe weiterhin oberste Priorität für die USA.

US-Präsident Donald Trump hatte jüngst sein Bedauern über Israels Überraschungsangriff auf die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas in Katar ausgedrückt. In einer Stellungnahme, die seine Sprecherin Karoline Leavitt vortrug, hieß es, eine “einseitige Bombardierung innerhalb Katars als souveränem Staat und engem Verbündeten der Vereinigten Staaten”, diene weder Israels noch Amerikas Zielen.

In Israel will Rubio nach Angaben seines Ministeriums mit dortigen Vertretern auch über den Einsatz gegen “antiisraelische Maßnahmen” sprechen, wie etwa eine “einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates, die den Terrorismus der Hamas belohnt”. Mehrere Staaten hatten angekündigt, bei der übernächste Woche beginnenden UN-Generalversammlung einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Israels Regierung lehnt das ab.

