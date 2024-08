US-Demokraten feiern Harris ab Montag mit Parteitag

Von: APA/AFP

Die US-Demokraten wollen ab Montag auf einem viertägigen Parteitag in Chicago ihre Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris feiern. Nachdem sich Harris die Nominierung bei einer mehrtägigen elektronischen Abstimmung Anfang August bereits gesichert hat, wird sie die Kandidatur bei einer für Donnerstag geplanten Rede formell annehmen. US-Medien zufolge soll sie außerdem bereits am Montag gemeinsam mit Präsident Joe Biden auftreten.

Zudem werden Reden weiterer Parteigrößen wie der Ex-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton erwartet. Zum Parteitag werden rund 50.000 Delegierte, Ehrenamtliche und weitere Anhänger in Chicago im US-Staat Illinois erwartet. Nach dem bereits feststehenden Votum für Harris hat der Parteitag vor allem zeremoniellen Charakter und soll der Vizepräsidentin die Chance geben, sich mit einem großen Auftritt zu profilieren.

Die Vizepräsidentin war erst vor wenigen Wochen ins Rennen um das Weiße Haus gestartet, nachdem Amtsinhaber Biden seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Seither gelang es ihr, den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in den Umfragen einzuholen, Wahlkampfspenden in Rekordhöhe einzusammeln und ihrer Partei neue Hoffnung auf einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl im November zu verleihen.

Biden wird Montagabend die erste große Rede des Parteitags halten. Er hatte Ende Juli seinen Verzicht auf die Kandidatur für die Präsidentschaftswahl am 5. November erklärt, nachdem die Kritik an ihm nach einem desolaten Auftritt im TV-Duell gegen Trump auch in der eigenen Partei immer größer geworden war. Der Auftritt des 81-Jährigen wird auch als eine Art Abschiedsrede gewertet, die im Ton jedoch alles andere als melancholisch werden soll, wie das Wahlkampfteam ankündigte.

Es wird erwartet, dass Biden dabei die Erfolge seiner Amtszeit herausstreicht, etwa die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie. Zudem könnte er Trump in Bezug auf dessen Verurteilung vor einem New Yorker Gericht attackieren und den Ex-Präsidenten als Gefahr für die Demokratie darstellen, der eine Wahlniederlage ein weiteres Mal nicht akzeptieren würde.

Dem Sender CNN zufolge wird Harris bereits am Montag neben Biden auftreten, um Einigkeit zu demonstrieren. Zudem wird ein Auftritt von Bidens Frau Jill erwartet. An den darauffolgenden Tagen geben sich weitere Parteigrößen in Chicago die Ehre, darunter Ex-Präsident Obama, der seine politische Karriere in der Stadt begann. Auch Ex-Präsident Clinton sowie dessen Frau, die ehemalige Außenministerin und gescheiterte Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, werden auf der Bühne erwartet.

Am Mittwoch soll Harris’ Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz auftreten. Doch auch während die Demokraten sich und ihre Kandidaten beim Parteitag feiern, geht der Wahlkampf in den besonders umworbenen Swing States weiter, Harris und Walz haben am Dienstag einen Wahlkampfauftritt in Milwaukee in Wisconsin geplant. Rechtzeitig zur Parteitagsrede von Harris’ Ehemann Doug Emhoff wollen sie laut Berichten jedoch wieder in Chicago sein.

Ein Aufgebot von rund 2.500 Polizisten soll für Sicherheit sorgen. Mehrere pro-palästinensische Aktivistengruppen haben angekündigt, gegen die Unterstützung der US-Regierung für Israel im Konflikt mit der islamistischen Hamas zu protestieren.

Der Veranstaltungsort Chicago weckt Erinnerungen an den demokratischen Parteitag von 1968. Damals war es bei Protesten gegen den Vietnamkrieg zu blutigen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen. Eine vergleichbare Eskalation wird bei diesem Parteitag jedoch nicht erwartet.